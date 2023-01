Zusätzliche Alkoholkontrollen im Verkehr am kommenden Wochenende

Die föderale Autobahnpolizei wird mit mindestens 120 lokalen Polizeidienststellen zusammenarbeiten. Zwischen 18 Uhr am Freitagabend und 6 Uhr am Montagmorgen werden sie das ganze Wochenende lang Alkoholtests bei Autofahrern durchführen. Mit der Vorankündigung des "Wochenendes ohne Alkohol am Steuer" hofft die Polizei, dass die Zahl der Autofahrer, die zu viel getrunken haben und sich ans Steuer setzen, bei den Alkoholkontrollen geringer ausfällt als bei früheren Wochenenden. Im Juni 2022 wurden 2,15 Prozent der kontrollierten Autofahrer positiv getestet. 6 Monate zuvor waren 2,29 Prozent der Autofahrer mit zu viel Promille erwischt worden.