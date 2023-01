Beispiel Flandern: Die Preise für Strom und Gas gehen runter

Wenn z.B. in Flandern heute eine vierköpfige Durchschnittsfamilie einen neuen Vertrag für die Lieferung von Elektrizität abschließt, dann muss sie mit einer Jahresrechnung von rund 1.700 € rechnen. Beim Gas geht es um einen Jahresbetrag von bis zu 2.500 €. Summa sumarum beträgt die Durchschnitts-Energierechnung für Energie rund 4.200 € per Anno.

Das ist in rund einem Jahresdrittel ein deutlicher Rückgang bei den Preisen und den entsprechenden Rechnungen, wenn man bedenkt, dass in Flandern (und in allen anderen Landesteilen Belgiens auch) die Energierechnungen im Durchschnitt auf bis zu 10.000 € pro Jahr veranschlagt wurden. In erster Linie sind die Gaspreise gesunken.

Am Montag erreichte der Gaspreis in Europa seinen tiefsten Stand seit fast anderthalb Jahren. Auf dem führenden niederländischen Terminmarkt sank der Preis für eine Megawattstunde Erdgas am um mehr als 10 % und lag damit unter 60 Euro. Das ist nur halb so viel, wie im Dezember dafür aufgerufen wurde.