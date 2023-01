Belgiens Justizminister Van Quickenborne zum Fall Vandecasteele: "Wir werden ihn freibekommen"

Die belgische Bundesregierung denkt dabei an einen Gefangenenaustausch mit dem Iran, bei dem Vandecasteele gegen einen in unserem Land zu langer Haft verurteilten iranischen Terroristen ausgetauscht werden soll. Doch darum ist ein juristischer Streit ausgebrochen, da Exiliraner in Brüssel gegen ein entsprechendes Gesetz mit vorläufigem Erfolg ein Eilverfahren angestrengt haben.