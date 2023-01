Drogenkriminalität in Belgien: Wie die Politik auf die Problematik reagieren will

Ein weiterer Schritt, den Premier De Croo vorschlägt, ist eine gezieltere Kontrolle von Containern, die im Hafen von Antwerpen abgeladen werden. Damit will er den wirtschaftlichen bzw. logistischen Aspekt des Drogenschmuggels unterbrechen. In Zukunft sollen 400 bis 500.000 Container pro Jahr gescannt oder kontrolliert werden, statt rund 40.000 wie bisher.

Gemeinsam mit Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (ebenfalls Open VLD) deutete Premier De Croo an, dass zudem die Bußgelder für Drogen- bzw. Kokainkonsumenten deutlich erhöht werden. Van Quickenborne sprach von einem Bußgeld von 1.000 €. Bisher liegen diese Strafen bei 75 bis 150 €. Das sei zu wenig, wenn man bedenke, dass ein Gramm Kokain heute nur noch 50 € koste, so der Minister.

Das Kernkabinett der belgischen Bundesregierung einigte sich am Freitag auf die Einsetzung eines Drogenkommissars. Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) sagte, dass das Profil für dieses Amt noch genau definiert werden müsse. Sicher ist, dass die Person, die dieses Amt übernehmen wird, Erfahrung in verschiedenen Bereichen vorweisen müsse: Polizeirecht, Justiz, Gesundheit (in Zusammenhang mit Drogenproblematik). Ziel sei, so Verlinden gegenüber VRT NWS, gemeinsam die Drogenproblematik in Belgien zurückzudrängen und zu verhindern, dass die Drogenmafia die Überhand bekomme.