Neuer Rekord bei den Investitionen aus dem Ausland in Flandern

Die Zahlen wurden von der flämischen Landesagentur für Investierungen und Handel (Flanders Investment & Trade (FIT)) und vom Kabinett von Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) veröffentlicht, bevor dieser nach Davos zum Weltwirtschaftsgipfel abreiste.

Flandern ist für ausländische Investoren besonders im Bereich Produktion rund um Forschung und Entwicklung in der chemischen und der pharmazeutischen Interessant. Bestes Beispiel dafür ist, dass der US-Pharmariese Pfizer Ende 2022 eine Mega-Investition am Standort Puurs (Prov. Antwerpen) in Höhe von 1,6 Mia. € ankündigte (Video unten). Und auch der französische Biopharma-Konzern Sanofi baut in Geel (ebenfalls Prov. Antwerpen) eine neue Produktionslinie.