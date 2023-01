Wieder direkte Flüge zwischen Antwerpen und London

Diese Verbindung richtet sich in erster Linie denn auch an Geschäftsreisende, doch auch Touristen seien willkommen, hieß es am Montag am Regionalairport in Deurne.

Mit Luxair versucht nun schon die vierte Fluggesellschaft wirtschaftlich erfolgreich auf der Kurzstrecken-Verbindung Antwerpen-London zu sein. 2018 ging VLM pleite, 2019 beendete Flybe das Projekt aufgrund eines zu niedrigen Besetzungsgrades und Air Antwerp stolperte über Corona.