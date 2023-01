Ab Ende 2023: Verbesserung im regionalen Bahnverkehr zwischen Belgien und Deutschland?

Zwischen Deutschland und Belgien fahren in erster Linie die ICE-Züge zwischen Brüssel Süd/Midi und Frankfurt/Main HBF über Lüttich, Aachen und Köln sowie die Thalys-Züge (Paris-Nord)-Brüssel Midi/Süd-Lüttich-Aachen und Köln, von denen einige auch weiter bis ins Ruhrgebiet nach Essen und Dortmund fahren.

Doch im kleinen Grenzverkehr fahren noch IR-Züge von Spa über Verviers und Welkenraedt nach Aachen HBF, die in Verviers Central direkten Anschluss an den IC aus Ostende, Brüssel und Lüttich haben. Im Gegenzug haben diese Züge in Welkenraedt und Verviers auch wieder Anschluss an den IC aus Eupen in Richtung Inland.

Doch hier soll sich etwas ändern. Die bisherigen deutlich veralteten Triebwagenzüge AM 66 (Foto oben) sollen bis Ende 2023 abgelöst werden. Dies liegt auch an der allgemeinen Einführung des europäischen Bahnsicherheitssystems ETCS. Geplant ist, diese betagten Züge durch modernere lokbespannte Züge zu ersetzen, die allerdings nicht mehr zwischen Aachen HBF und Spa-Geronstère hin- und herfahren, sondern die schon ab Lüttich eingesetzt werden.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)