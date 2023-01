Antwerpens Universität benennt eine historische Aula in der früheren Hohen Kolonial-Schule nach Patrice Lumumba

Gerade aus diesem historischen Grund heraus ist der neue Name „Aula Patrice Lumumba“ hier besonders symbolisch, wie Rektor Van Goethem glaubt: „Der Mord an Lumumba geschah in Zusammenarbeit mit Belgiern und mit dem Mitwissen der belgischen Behörden. In den Jahrzehnten nach seinem Tod wurde Lumumba zu einem wichtigen Symbol für Emanzipation, Respekt, Gleichheit und Menschenrechte.“

Offiziell wird die Aula am 31. März 2023 umgetauft und wird ihren neuen Namen in Anwesenheit der Familie von Lumumba erhalten. Nach Ansicht der UAntwerpen ist dies das erste Man in Belgien, dass zumindest ein Teil eines öffentlichen Gebäudes nach Patrice Lumumba benannt wird.