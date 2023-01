Belgien will möglichen Sozialbetrug bei Kurierdiensten und Auslieferern besser kontrollieren

In der vergangenen Woche gab das Kernkabinett der belgischen Regierung grünes Licht für einen Plan zum Kampf gegen Sozialdumping. Daran arbeiteten Arbeitsminister Pierre-Yves Dermangne (PS), Selbständigenminister David Clarinval (MR), Sozialminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) und Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) mit.

Die flämische Tageszeitung De Morgen konnte dazu in Erfahrung bringen, dass zu einer besseren Kontrolle 168 zusätzliche Mitarbeiter bei der Sozialinspektion angeworben werden. Damit können insgesamt 226 Kontrolleure eingesetzt werden (rund 20 % des gesamten Personalbestandes der Sozialinspektion).

Dies müsse die Antwort auf die massiven Probleme von Sozialdumping und Sozialbetrug in diesem Sektor sein, steht in diesem festgeschrieben. Man sei im vergangenen Jahr hier z.B. auch massivem Menschenhandel begegnet. Seit dem 1. Januar ist ein neues Gesetz in Kraft, das deutliche Kriterien festlegt, wenn man bestimmen will, ob ein Kurier oder Auslieferfahrer Selbständiger oder angestellter Mitarbeiter ist.