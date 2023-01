Das Königliche Wetteramt warnt vor Glätte und gibt dem entsprechend "Code Orange" aus

Das Königliche Meteorologische Institut (KMI) in Ukkel bei Brüssel warnt vor Straßenglätte und verfügte für Glätte den Warncode „Orange“. Das KMI erinnert damit daran, dass eine nasse Fahrbahn in Kombination mit frostigen Temperaturen für Eisflächen sorgen kann. Diese Warnung gilt für ganz Belgien. In Flandern behält die Landesagentur für Straßen und Verkehr die Lage ständig im Auge. Die Streudienste bleiben in Alarmbereitschaft. Das Wetter bleibt frostig.