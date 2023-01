Der Brüsseler Stadtrat bittet die belgische Regierung darum, die Nachtflüge über Hauptstadt zu verbieten

Der Gemeinderat der Stadt Brüssel hat am Montagabend einem Antrag zugestimmt, mit dem die Nachtflüge über der Hauptstadt verboten werden sollen und mit dem die Lärmbelästigung von Flügen vom und zum Nationalflughafen in Zaventem eingeschränkt werden soll. Die Initiative zu diesem Antrag, der sich an die belgische Bundesregierung richtet, kommt von Stadtratsmitglied Didier Wauters von der frankophonen Zentrumspartei Les Engagés.