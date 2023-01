IS-Fahne, Perücke, Essenreste und Bomben: So sah ein Flat der Brüsseler Terroristen aus

-Ein Taxifahrer hatte die Polizei kurz nach den Anschlägen in der Abflughalle des Brussels Airport in Zaventem und auf die Metrostation Maalbeek im Regierungsviertel von Brüssel auf die Spur dieser Adresse in Schaarbeek gebracht, denn er hatte einige der Terroristen dort abgeholt und zum Flughafen gebracht. Die Wohnung befindet sich in der Max Roosstraat N°4.

Zunächst durchsuchten der Kampfmittelräumdienst der Armee (DOVO) und Spezialkräfte der Bundespolizei das Flat, um es für weitere Ermittlungen und für die Spurensicherung zu sichern. Dabei wurden diese Fotos gemacht und einige Videos gedreht.

