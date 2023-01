Stichprobe in Flandern: Viele Kinder, die zu Hause kein Niederländisch sprechen, scheitern im ersten Schuljahr

Aus einem stichprobenartigen Sprachentest in flämischen Kindergärten, in denen viele Kinder angemeldet sich, die zu Hause kein Niederländisch sprechen, ist ersichtlich, dass die Sprachenkenntnisse so unterentwickelt sind, dass diese Kinder schon im ersten Schuljahr keinen Erfolg haben werden. Davon sind laut des Tests 14 % der Kinder im 3. Kindergartenjahr betroffen. Landesbildungsminister Ben Weyts (N-VA) will jetzt deren Eltern dazu bringen, mit ihren Kindern Niederländisch zu sprechen. Aber, er droht auch mit Sanktionen.