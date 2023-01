Das frühere Ford-Gelände in Genk wird vollständig zum "Logistic Valley Flanders"

Ein Teil ist die „Zone C“, ein am Ufer des Albertkanals gelegenes wasserbezogenes Grundstück mit einer Fläche von rund 48 Hektar. Hier baut das Transport- und Logistikunternehmen H.Essers 15 große Hallen, um dort Güter und Waren zu lagern bzw. umzuschlagen. 7 solcher Hallen stehen bereits und werden auch schon genutzt. Und Port of Limburg errichtet dort am Ufer des Albertkanals einen neuen Binnenhafen an, wo Container umgeschlagen werden können. Derzeit läuft der Bau eines neuen Kais von 425 Metern Länge.