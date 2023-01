Entspannung im Streit? Ostende zieht seine Kandidatur zur Kulturhauptstadt 2030 zurück

Im Dezember 2023 beginnt in Ostende das Stadtfestival „Ensor 2024“. Der in Ostende geborene Künstler James Ensor gehört zum Kulturerbe in der Hafenmetropole. 2024 wird dort dessen 75. Todestag mit einer ganzen Reihe an Events und Ausstellungen begangen. Ensor lebte in Ostende, arbeitete hier und er starb auch in der Stadt.

Das Mu.ZEE bringt unter dem Titel „Rose, Rose, Rose à mes yeux“ eine Ausstellung, die sich nur mit den Stillleben des Künstlers beschäftigt und im Fort Napoleon werden Familienprogramme mit einer Ausstellung rund um ein Kinderbuch zu James Ensor organisiert. Im Laufe des ganzen Jahres sind im Ensor-Haus im Stadtzentrum von Ostende gleich mehrere Ausstellungen zu sehen, darunter mit „Satire, Parodie, Pastiche“ eine, die die Selbstporträts des Malers in den Vordergrund stellt.

In den Venezianischen Arkaden wird eine Ausstellung zu sehen sein, die den Titel „Ostende, Ensors imaginäres Paradies“ trägt. Eröffnet wird das Ensor-Jahr am 16. Dezember 2023. Mehr zum Programm bietet die Webseite www.ensorstad.be