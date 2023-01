Erneut Brand in einem improvisierten Lager von Obdachlosen und Flüchtlingen in Brüssel

Am Dienstagabend ist ein Feuer in einem improvisierten Lager von Obdachlosen, Flüchtlingen und Migranten, die kein Dach über dem Kopf haben, ausgebrochen. Das Lager befindet sich am Materialienkaai am Brüsseler Kanal. Die Brüsseler Feuerwehr meldete, dass einige der Hütten abgebrannt seien und dass es keine Verletzten gegeben habe.