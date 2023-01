Link mit der Killerbande von Brabant? Ex-Gendarm Robert Beijer in Thailand festgenommen

Im Laufe der Zeit sind Robert Beijer und Madani Bouhouche in mehrere Verbrechen verwickelt, z.B. in einen Waffendiebstahl bei einer polizeilichen Sondereinheit. Dieser Diebstahl konnte nur durch Mitwissen von (Ex-)Polizisten erfolgen, so die Ermittler damals. Die Namen Beijers und Bouhouches fallen wieder und auch in Zusammenhang mit dem Mord an dem Waffenhändler und FN Herstal-Mitarbeiter Juan Mendez 1986.

Beijer arbeitete damals doch als Informant der Gendarmerie und sorgte für Infos zu Details zu dem Ermordeten. Aber, über Bouhouche war Beijer auch verdächtig in diesem Fall. Das waren die 1980er Jahre in Belgien. Seinerzeit konnte ein Informant auch Verdächtiger sein oder umgekehrt… Waffen, die beim Mord an Mendez gestohlen wurden, tauchten später in einer gemieteten Garagenbox von Bouhouche und Beijer wieder auf.