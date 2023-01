Katargate: Die frankophonen Sozialisten der PS schließen Marc Tarabella aus der Partei aus

Pier Antonio Panzeri gilt als Schlüsselfigur im Katar-Skandal und er belastete Tarabella schon früh. Der PS-Politiker war früher durchaus bekannt als jemand, der die Menschenrechte in Katar scharf kritisierte, doch plötzlich lobte er die positive Entwicklung in der Frage des Arbeitsrechts durch Katar. Tarabellas Anwalt bemerkte übrigen auch, dass sein Mandant bisher zu den Vorgängen nicht befragt worden sei. Weder von der sozialistischen Fraktion im EP, noch von der PS, noch von der Staatsanwaltschaft.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Kronzeuge Panzeri die frankophone belgische Sozialistin Maria Arena, die kürzlich von ihrem Amt als Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Europaparlaments zurücktrat, entlastet. Sie habe mit der Sache nichts zu tun und er habe ihr nichts angeboten. In Zusammenhang mit dem Skandal war eine Mitarbeiterin Arenas ebenfalls unter Verdacht geraten, was auch sie in diesem Fall in Misskredit brachte.