Schmelzender Schnee in Flandern und Brüssel: Streudienste massiv unterwegs

Das KMI geht davon aus, dass die winterlichen Niederschläge über das ganze Land hinweg ziehen und warnt deshalb vor Straßenglätte. Im Zentrum Belgiens wird mit Temperaturen von rund 4°C gerechnet und an der Küste bis 5°C. In den Ardennen steigt das Quecksilber kaum über 1°C. In den kommenden Tagen kann weiter mit Schnee, Graupelschauern und sogar Hagel gerechnet werden.

Die frostigen Temperaturen haben für Bodenfrost gesorgt, wodurch sich durch den Niederschlag Eis bilden kann. Das sorgt für glatte Straßen, Rad- und Fußwege. Die flämische Landesagentur für Straßen und Verkehr (AWV) rät zumindest in den Morgenstunden zu Vorsicht. Die AWV bittet darum, nicht zu schnell zu fahren und Abstand zu halten.

Der schmelzende Schnee kann unter Umständen Streusalz auch wieder wegspülen. Die AWV hat in der Nacht zum Donnerstag rund auf 8.000 km Straßen Salz gestreut und zwar auf Autobahnen, Schnellstraßen und auch auf Radwegen: 1.200 km in Westflandern, 1.900 km in Flämisch-Brabant, 2.500 km in Ostflandern, 2.100 km in Antwerpen und 800 km in Limburg.