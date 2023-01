Das Hallepoort-Museum in Brüssel: Geschichte und Zukunft

Die Hallpoort ist das letzte Stadttor in Brüssel und hier hat ein Museum sein Zuhause, dass sich mit der mittelalterlichen Geschichte der belgischen Hauptstadt beschäftigt. In diesen Tagen läuft eine ziemlich unkoordinierte Diskussion um die Zukunft dieses Gebäudes und dieser Institution, denn offenbar gehört die Hallepoort zu den historischen Gebäuden, die der königliche Museumsverband gerne loswerden würde. Dies ist zumindest einem internen Dokument zu entnehmen, dass in die Medien geriet und so ziemlich jeden überrascht hat. Nichts desto trotz ist die Hallepoort einen Besuch wert und die Geschichte dieses Gebäudes ist sehr spannend.