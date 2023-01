Fahrradmesse "Velofollies" in Kortrijk - Pflichttermin für Fahrradliebhaber

Velofollies findet am Freitag, den 20., Samstag, den 21. und Sonntag, den 22. Januar von 10 bis 18 Uhr statt, mit einer Eröffnungsparty am Freitag bis 21 Uhr in Kortrijk Expo. Eintrittskarten kosten 13€ im Vorverkauf auf www.velofollies.be.