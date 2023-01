Forschungsprojekt der Uni Hasselt: Wie reagieren Birnen auf den Klimawandel?

In der Ecoton-Forschungsanlage der Hasselter Uni in Maasmechelen sind in diesen Tagen insgesamt 12 Birnbäume eingelassen worden. Wissenschaftler der UHasselt wollen in den kommenden drei Jahren erforschen und beobachten, wie sich der Klimawandel in Zukunft auf den Birnenanbau und die Ernte auswirkt. Birnen gehören zu den wichtigsten Obstsorten, die in der Provinz Limburg auch zum weltweiten Export angebaut werden.

Die Universität arbeitet hier mit dem Versuchszentrum für Obst und Früchte (PC Fruit) sowie mit dem Flämischen Zentrum für den Erhalt von Gartenbauprodukten zusammen.

Wie sieht die Qualität von Conference-Birnen im Jahr 2040 aus?

„In der Ecotron-Anlage können wir in abgeschlossenen aber durchsichtigen Kuppeln verschiedene Umstände der Klimaveränderung simulieren“, sagt Nadia Soudsilovskaia, Professorin für Umweltbiologie und Leiterin des Ecotron-Zentrums dazu: „In drei dieser Kuppeln simulieren wir das Klima nach 2040 und in den drei anderen Kuppeln herrscht das Klima von heute. Dabei werden wir die Qualität des Obstes unter diesen unterschiedlichen Wetterumständen vergleichen.“

