Königin Mathilde feiert heute ihren fünfzigsten Geburtstag: Wer ist diese bemerkenswerte Frau?

Mathilde macht einen Hochschulabschluss als Logopädin, eröffnet eine Praxis in Brüssel und beginnt dort zu unterrichten. Kurz nach ihrer Heirat schließt sie ihr Studium der Psychologie am UCL in Louvain-la-Neuve mit Auszeichnung ab. Als frischgebackene Mutter von Elisabeth beendet sie ihre Abschlussarbeit zwischen den Windeln. Mathilde ist das erste Mitglied der königlichen Familie mit einem belgischen Universitätsabschluss.

Mathilde und Filip waren zur Hochzeit des damaligen Kronprinzen Willem-Alexander und Máxima Zorreguieta im Jahr 2002 eingeladen. Mathilde stillte zu dieser Zeit und beschloss, ihr Baby Elisabeth einfach mit ins Hotel zu nehmen. Die Journalisten von "Royalty" treffen das Paar auf den Straßen von Amsterdam und dürfen Mathilde Hand in Hand mit Philipp filmen, während Baby Elisabeth auf ihrem Bauch baumelt.

Mathildes erste Entbindung ist ein Kaiserschnitt. In den ersten Wochen kümmern sich Mathilde und Filip allein um Prinzessin Elisabeth, dann kommt mit einer Kinderbetreuerin Hilfe ins Haus. Aber sie ist - wie die anderen Mitarbeiter - nur zwischen den Arbeitszeiten (8-18 Uhr) da und das bleibt so bei den anderen Kindern. Filip bringt die Kinder zur Schule, Mathilde holt sie ab. Sie helfen sich bei den Hausaufgaben, bringen die Kinder zum Ballett- oder Sportunterricht und nehmen an Elternabenden teil.