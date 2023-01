Über den Umgang mit Verstorbenen: Flandern plant neue gesetzliche Regelungen

In Flandern wird es bald einfacher, seinen Körper nach dem Lebensende der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Bisher musste dazu ein spezielles Formular, dass sich an die jeweilige Stadt- oder Gemeindeverwaltung richtete, ausgefüllt werden. In Zukunft reicht es, wenn dieser Wunsch in einem Testament festgeschrieben ist. Flandern will auch Freunden von Verstorbenen ermöglichen, dessen Asche mit zu nehmen, falls dieser keine Familie mehr hat. Dies soll der Verstorbene aber vorher in seinem letzten Willen festhalten.