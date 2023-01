Vor genau 80 Jahren griff ein belgischer RAF-Pilot im Alleingang das Gestapo-Hauptquartier in Brüssel an

Wie so viele andere war aber auch Baron de Selys Longchamps ein tragischer Held. In der Nacht vom 15. auf den 16. August 1943 wurde seine Maschine bei einem Angriff auf deutsche Stellungen in Ostende durch Flugabwehrbeschuss getroffen, wobei das Landegestell zerstört wurde. Bei der Landung am RAF-Stützpunkt von Manston brach das Gestell endgültig und die Maschine überschlug sich. Der Baron kam dabei ums Leben.

Er wurde in der Nähe des Flughafens, in Minster-in-Thanet beerdigt, wo heute der Regionalflughafen von Kent zu finden ist. Nach dem Krieg wurde Selys Longchamps postum zum „Ritter des Leopoldordens“ in Belgien ernannt.

Jean de Selys Longchamps ist übrigens der Onkel von Sybille de Selys Longchamps. Sie ist die Mutter von Delphine Boël, der außerehelichen Tochter von Belgiens Alt-König Albert II., die heute offiziell eine Prinzessin im belgischen Könighaus ist, nach dem sie ihr leiblicher Vater nach langen Zweifeln anerkannt hat.