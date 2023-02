80 Jahre nach der Flucht aus einem Ausschwitz-Zug aus Belgien besucht ein 91-Jähriger in Begleitung von Schulkindern das KZ

"Land(es)capes from the XX. Convoy"

Passend dazu zeigt das Jüdische Museum in Brüssel mit der Ausstellung „Land(es)capes from the XX. Convoy” eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Geschichte genau dieses Zuges, aus dem Simon Gonowski so gerade noch entkommen konnte. Dieser Zug transportierte letztendlich 1.631 Juden und andere von den Nazis verabscheute Menschen in die KZs.

Der flämische Fotograf Jo Struyven (Fotos unten) aus Sint-Truiden in Limburg greift für seine Bilder, die im Jüdischen Museum zu sehen sind, auf diese doch einmalige Geschichte in Westeuropa zurück und zeigt uns die Landschaften, in denen sich diese Aktionen des Widerstands ereigneten.

Diese Bilder zeigen laut Museum und laut Fotograf Struyven auf der einen Seite eine Art Gedenken an damals und auf der anderen Seite die Gleichgültigkeit dieser heute kahlen Landschaften, in denen es keine menschliche Anwesenheit zu geben scheint, obschon sich dort (un)menschliche Taten ereigneten.

„Land(es)capes from the XX. Convoy”, noch bis zum 14. August 2023 im Jüdischen Museum, Miniemenstraat 21, 1000 Brussel. Info: https://www.mjb-jmb.org/