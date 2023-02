"Es schmilzt" von Veerle Baetens ist beim Sundance Festival in Weltpremiere gegangen

Der Film „When it melts” (“Es schmilzt“) der flämischen Schauspielerin und Regisseurin Veerle Baetens nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Lise Spit ist am vergangenen Wochenende beim Sundance Festival in den USA in Weltpremiere gegangen. Der Film ist bei diesem Festival in Salt Lake City/Utah, dem amerikanischen Mekka für den Independence-Film, in den Wettbewerb für den besten nicht-amerikanischen Film aufgenommen worden.