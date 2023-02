Fast 3.000 Schülerinnen und Schüler folgen in Flandern dem System "Duales Lernen"

Flanderns Arbeitsminister Jo Brouns (CD&V) stellt fest, dass heute 20 % mehr Jugendliche in diesem System aktiv sind, als im Schuljahr davor. Der flämische Christdemokrat wünscht sich, dass sich noch mehr junge Leute dafür entscheiden: „Im Berufsleben lernt man Dinge, die nicht in den Schulbüchern stehen.“

Konkret folgen die Jugendlichen in Flandern in diesem System folgendem Rhythmus: Eine Woche zwei Tage Unterricht in der Schule und drei Tage im Arbeitsleben. In der Woche danach ist das Ganze umgekehrt: Drei Tage Schule und zwei Tage Job.

Für nicht wenige dieser Jugendlichen ist das „Duale Lernen“ eine ideale Ausbildungsform, denn acht Stunden lang am Tag die Schulbank drücken, ist nichts für sie. Und eben weil sie dies nicht können, würden sie wohl ohne dieses System durchs Raster fallen und am Ende ganz ohne Abschluss dastehen.