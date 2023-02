Rund 1.100 Personen demonstrierten in Brüssel für die Freilassung von Olivier Vandecasteele

Wies De Graeve von Amnesty International Flandern erinnerte daran, dass die Haftumstände von Olivier Vandecasteele sehr schlecht seien: „Sie stehen im Gegensatz zu den Menschenrechten und zum Verbot der Folter. Er hat mit einer undeutlichen Anklage und einem Anwalt, den er nicht selbst wählen konnte, auch keinen ehrlichen Prozess bekommen. Wir mobilisieren weltweit für seine unverzügliche Freilassung und in Erwartung dessen müssen seine Rechte gewahrt werden.“

Man müsse die Haftbedingungen für Olivier Vandecasteele verbessern und ihm medizinische Versorgung zukommen lassen, so De Graeve. Die Familie von Vandecasteele hatte am vergangenen Freitag noch telefonisch Kontakt zu ihm, wobei einmal mehr deutlich wurde, unter welchen Bedingungen in seiner Zelle leben muss.

Amnesty International fordert von der belgischen Bundesregierung, dass diese maximalen Druck auf den Iran ausübe, um die Haft des Belgiers so schnell wie möglich zu beenden: „Belgien muss auch gemeinsam mit anderen Ländern untersuchen, wie man die Taktik des Iran, Menschen aus politischen Gründen festzuhalten und als politisches Druckmittel zu missbrauchen, deutlich benennen kann: „Geiselnahme ist ein internationales Verbrechen.“