"Close" von Lukas Dhont ist für einen Oscar nominiert

„Close“ ist einer der fünf nominierten Streifen in der Kategorie „Bester internationaler Film“ bei den Oscars, wohl die wichtigsten Auszeichnungen weltweit. Dhont könnte also der erste belgische Filmemacher und Regisseure werden, der einen Oscar für einen Langspielfilm gewinnt…

Was 2019 mit „Girls“ nicht geklappt hatte, eine Oscar-Nominierung, ist Lukas Dhont mit „Close“ jetzt gelungen. Doch die Konkurrenz ist stark besonders mit „Im Westen nichts Neues“ (Deutschland) aber auch mit „Argentina, 1985“ (Argentinien), „Eo“ (Polen) und „The quiet girls“ (Irland). Ob es diesen Oscar für den besten internationalen Film für den Belgier geben wird, wissen wir aber erst am 12. März, denn dann werden diese begehrtesten Filmpreise in Los Angeles vergeben.

Bisher hat es noch kein belgischer Film geschafft, mit einem Oscar ausgezeichnet zu werden. Zuletzt versuchte dies 2014 Felix van Groeningen mit einer Nominierung für „The broken circle breakdown“. Andere Filme aus unserem Land mit einer Oscar-Nominierung waren „Rundskop“ von Michaël R. Roskam, „Iedereen beroemd!“ von Dominique Deruddere, „Daens“ von Stijn Coninx, „Farinelli“ und „Le maître de musique“ von Gérard Corbiau und auch „Paix sur les champs“ von Jacques Boigelot.