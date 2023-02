Ein neuer Güterbahnhof im Hafen von Zeebrügge soll die Verkehrsströme weiter beschleunigen

Der neue Güterbahnhof von Zeebrügge wurde am Montag eröffnet und ergänzt die Rangierbahnhöfe, die es bereits in diesem Hafen gibt. Mit 10 Gleisen können Züge schneller zusammengestellt werden und die Rangierarbeiten mit den Güterzügen können schneller vorangehen. Diese effizienteren Vorgänge sorgen also für eine schnellere Behandlung der Züge.

Daneben gehört dieser Rangierbahnhof auch zu den Projekten, die den Güterverkehr für die Zukunft nachhaltiger gestalten soll. „Ein Güterzug ersetzt mindestens 45 Lastwagen“, so Xander De Roo von TUC Rail, ein Unternehmen, dass sich mit der Entwicklung und dem Bau von Schieneninfrastruktur befasst und dass zu Infrabel gehört, dem Infrastrukturdienstleister der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB gehört.

Die belgische Bahn und die hiesigen Seehäfen Antwerpen, Gent und Zeebrügge erwarten in Zukunft, dass mehr Kapazität in Sachen Bahnverkehr notwendig wird und deshalb wird z.B. der Bahnbereich in Zeebrügge zur Verkehrswende weg von der Straße und hin zur Schiene mit dem Güterverkehr vorbereitet. TUC Rail-Sprecher De Roo sagt dazu: „Wir machen Zeebrügge für einen vollständigen Übergang in Richtung Schiene bereit.“