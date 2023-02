Riesige Windkraftplattform auf dem Weg von Antwerpen in Richtung deutsche Ostseeküste

„The Baltic Eagle ist eine gigantische Windenergieplattform, die 5 Stockwerke hoch und 30 x 50 Meter groß ist. Sie wiegt 4.550 Tonnen. Man kann sie mit einem riesigen Stromstecker auf See vergleichen. Diese Plattform bündelt die Energie von den Windkraftanlagen in der deutschen Ostsee und kann fast eine halbe Million Haushalte versorgen“, sagte Marie-Laure Van Wanseele vom Hersteller dieser Anlage, Equans in Hoboken.

Inzwischen werden rund 40 % aller Windenergieplattformen bei Equans in Hoboken bei Antwerpen hergestellt: „Unser Land hat immer auf die Windkraft auf hoher See gesetzt. Dadurch ist hier in Belgien eine Industrie entstanden, die Klimalösungen exportiert“, sagte Belgiens Energieministerin Tinne Van der Straeten (Groen) dazu am Dienstagmorgen, als „The Baltic Eagle“ in See stach.