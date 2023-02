Über 120 Fässer mit Abfall aus der Drogenproduktion in Limburg entdeckt

In Zonhoven fanden Spaziergänger am Sonntag etwa 50 blaue und weiße Fässer, die vermutlich chemische Abfälle aus der Drogenproduktion enthielten. Diese Fässer waren in der Nähe des Naturschutzgebiet De Teut „entsorgt“ worden. Die Behälter waren an einem Parkplatz für Wanderer abgeladen worden. Die Polizei riegelte den Fundort ab und die Sondereinheit Cleanlab Response Unit sicherte das Material. Glücklicherweise entwichen keine giftigen Substanzen aus den Fässern.

Als wäre dies noch nicht genug gewesen, wurden am Montag weitere 70 Fässer mit ähnlichen Inhalten gefunden und zwar in Leopoldsburg. Die Behälter befanden sich in einer Straße, die ins Nichts ausläuft. Hier kümmerte sich der Zivilschutz um die Sicherung und den Abtransport der Substanzen. Hier handelte es sich um rund 70 Fässer mit jeweils 20 Liter chemische Abfälle und um einige 200 Literbehälter. Ob es zwischen beiden Vorfällen eine Verbindung gibt, versucht die Polizei jetzt zu ermitteln.

