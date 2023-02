Wasserstoffgesetz: Belgien möchte in Europa eine Vorbildfunktion einnehmen

Inzwischen arbeiten rund 100 Unternehmen oder Forschungseinrichtungen in unserem Land an der weiteren Entwicklung dieses Energieträgers und seiner Nutzung, so die Ministerin: „Es besteht die Möglichkeit, dass Belgien das Wasserstofftor Europas werden kann. Unsere Häfen sind in dieser Hinsicht Weltklasse und die Transportinfrastruktur für Erdgas kann für Beförderung von Wasserstoff leicht angepasst werden. Und wir sind gut mit unseren Nachbarländern verbunden.“

Belgien ist nicht nur in dieser Hinsicht innerhalb Europas und direkter mit den Nachbarländern verbunden, sondern schloss auch bereits Verträge zur Kooperation bei der Herstellung von Wasserstoff mit Ländern, wie Chile, Namibia oder Oman ab.

Kritiker sind vorsichtig und fragen sich, ob Belgien hier nicht zu schnell vorgeht, doch auch Europa setzt auf diesen Energieträger für die Zukunft. Das belgische Wasserstoffgesetz betrifft übrigens ausschließlich nachhaltig produzierten, also grünen Wasserstoff. Das Gesetz muss jetzt noch in zweiter Lesung vom Kammerausschuss für Energie besprochen werden, um dann zur Abstimmung der Abgeordneten in der Kammer selbst vorgelegt zu werden.