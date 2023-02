Die Fusion zwischen Thalys und Eurostar ist besiegelt: Der Markenname Thalys verschwindet Ende 2023

Das neue Logo von Eurostar nach der Fusion ist ein Stern mit einem Zentrum und dieses Zentrum ist der Bahnknotenpunkt Brüssel, wie Gwendoline Cazenave, CEO der Eurostar Group, andeutete: „Brüssel bildet das Zentrum unseres Netzes, was nur rund 2 Stunden von all unseren Bestimmungen entfernt ist.“ Dieser Stern ist übrigens von „Etoile du Nord“ inspiriert. So hießen die ersten TEE-Züge, die Paris, Brüssel und Amsterdam verbanden und dieses Logo ist heute noch in der großen Halle des Brüsseler Nordbahnhofs zu erkennen.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)