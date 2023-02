Die Glocken des Kirchturms von Poperinge werden restauriert – Ein Kran holte sie aus 38 Metern Höhe herunter

In Poperinge in Westflandern sind die 40 Glocken aus dem Turm der Sint-Bertinus-Kirche per Kran geholt worden. Die Glocken müssen restauriert und neu gestimmt werden. Zudem muss die Holzstruktur, die die Glocken trägt, runderneuert werden. Die Bergung aus dem Turm war kein leichtes Unterfangen, wie die Kollegen des VRT-Senders Radio 2 dokumentierten.