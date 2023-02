Das Ende von Achel: Belgien verliert eines seiner Trappistenbiere

Die internationale Vereinigung Trappist wacht sehr streng über die Kriterien zur Anerkennung dieses Logos. Das muss auch so sein, so Biersommeliere Vanrafelghem: „Früher hat es damit häufig Missbrauch gegeben.“ Diese Vereinigung will nicht davon abweichen, dass ein solches Bier innerhalb der Mauern einer Abtei gebraut wird, in der Trappisten leben, die auch über den Brauprozess wachen. Die Gewinne, die das Geschäft mit diesen Produkten erzielt werden, müssen in die eigene Gemeinschaft der Abtei investiert werden oder dürfen höchstens für einen guten Zweck gespendet werden. Das dritte wichtige Kriterium ist, dass es ein Leben ermöglicht, dass Gott geweiht ist und dem Heiligen Benediktus.

Ob und wie lange die Tradition der Trappistenbiere in Belgien (und im Ausland) weiterleben wird, hängt also davon ab, ob noch viele Männer die Entscheidung treffen, Mönch zu werden und in eine Trappistenabtei eintreten wollen. In Zukunft könnte es so sein, wie auch andernorts in der katholischen Kirche, dass Mönche aus dem Ausland nach Belgien kommen, um hier in einer der Abteien zu leben, in denen das Trappistenbier gebraut wird. Aber, Belgien wird auch mit „nur“ 5 Trappistenbieren ein Bierparadies bleiben. Mit ungefähr 420 Brauereien - und ständig werden es mehr - ist für Nachschub auch von höchster Qualität stets gesorgt.