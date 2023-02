Der Brüsseler Club Fuse darf wieder zwei Nächte pro Woche öffnen

Nach einem Beschluss des Brüsseler Umweltamtes darf der Technotempel Fuse in den Marollen zwei Nächte pro Woche wieder öffnen und zwar als Nachtclub bis in den frühen Morgen. Doch das Amt wartet mit Auflagen auf. So darf laute Musik nur parterre und im ersten Stock aufgelegt werden. In der zweiten Etage ist laute Musik nicht zugelassen. Maximal darf das Fuse demnach 90 Events pro Jahr durchführen und dies zwischen 23 Uhr am Abend bis 7 Uhr morgens.