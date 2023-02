Fachärzte in Belgien behandeln auffallend viele Patienten mit Nasenproblemen und führen dies auf Kokain zurück

In der Universitätsklinik von Löwen (UZ Leuven) müssen pro Woche mehrere Patienten behandelt werden, deren Nasen durch häufigem oder langem Kokainkonsum in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ähnlich ist es in der Uniklinik von Gent (UZ Gent), wo in den letzten Jahren ebenfalls vermehrt Patienten vom HNO-Facharzt aufgrund von Perforationen in der Nasenscheidewand behandelt werden müssen. „Bei zwei von drei Patienten haben wir die Vermutung, dass dies eine Folge von Kokainkonsum ist,“ so Thibault Van Zele, Hals-, Nasen- und Ohrenarzt an der Genter Uniklinik. Aber, gesicherte Zahlen liegen dazu nicht vor.

Internationalen Untersuchungen zufolge bekommen 5 % der Kokainkonsumenten früher oder später Löcher in der Nasenscheidewand. HNO Van Zele warnt: „Kokain ist ein Mittel, dass sehr stark die Blutgefäße zusammenzieht und die Nasenscheidewand reagiert sehr sensibel auf eine Verringerung des Blutflusses. Daher kann die Scheidewand schon nach einigen Malen Kokain beginnen, abzusterben, wodurch die Perforationen entstehen.“