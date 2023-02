Frostiges Wetter und gefrierender Nebel: Spiegelglatte Straßen

Das Wetter in den kommenden Tagen

Am Freitag bleibt es den ganzen Tag hindurch grau und bewölkt. Nur im Westen kann es kurz aufklaren. Lokal ist in Flandern auch mal Nieselregen möglich und in den Ardennen kann es auch schneien. Die Temperaturen liegen dann zwischen 0 und 1°C in den Ardennen und bei 4 bis 5°C in Flandern.

Am Samstag bleiben die Wolken weiter tief hängen und es kann wieder zu Nieselregen oder ein bisschen Schnee kommen. Doch aus Richtung Südosten des Landes kann die Bewölkung auflockern. Die Temperaturen liegen dann um den Gefrierpunkt herum im Hohen Venn und bei 3 bis 4°C in Flandern.

Am Sonntag zeigt sich am Vormittag auch mal blauer Himmel, doch im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung wieder zu und es kann im Westen und im Landesinneren wieder etwas regnen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in den Ardennen, 5°C im Landesinnern und sogar 7°C an der Nordseeküste.