Fußball: Goldene Schuhe für Nicky Evrard und für Simon Mignolet

Die Goldenen Schuhe für die besten Fußballer des Jahres 2022 sind an zwei Torwarte gegangen: Nicky Evrard, die Keeperin von OHL Löwen und Simon Mignolet, der Torhüter von Club Brügge wurden am Mittwochabend mit diesen begehrten Trophäen ausgezeichnet, die bei einer Gala in der Antwerp Expo verliehen wurden.