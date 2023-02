Protest gegen den Abriss des Bahnhofs von Kortrijk, der auf der Liste der bedrohten Kulturdenkmäler Europas steht

Das Bahnhofsgebäude von Kortrijk sei nicht nur aufgrund seines architekturhistorischen Werts erhaltungswürdig, sondern auch aus eisenbahngeschichtlichen Gründen. Am 6. November 1846 fuhr in Kortrijk der erste Zug der Welt ab, der über eine Grenze fuhr, nämlich nach Lille in Frankreich. Allerdings stand das heutige Gebäude damals noch nicht, doch, so Hendrik Nelde, „ist es historisch und städtebaulich wichtig. Es gibt nur noch wenige Gebäude aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die an einer so einer herausragenden Stelle stehen und die eine solche Ausstrahlung haben.“

Das die Bahn das Gebäude abreißen will, stößt bei den Denkmalschützern auf enormen Protest: „Dabei machen wir nicht mit. Der Bahnhof ist noch in einem guten Zustand und braucht nach ein paar Eingriffen erst in 50 Jahren gründlich restauriert zu werden. Und das für die Hälfte von dem, was die Bahn jetzt für ein neues Gebäude ausgeben will.“

Wenn der Bahnhof von Kortrijk auf die definitive Liste der bedrohten Architekturdenkmäler gesetzt wird, dann kann das als ein weiteres Argument dienen, um die NMBS/SNCB auf andere Gedanken zu bringen und um das Gebäude zu erhalten. Die Bahn ist derzeit noch dabei, ihre Modernisierung zu planen und zu finanzieren.