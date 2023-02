23 Mitglieder einer Drogenbande wegen Einfuhr von 6 Tonnen Kokain zu 13 Jahren Haft verurteilt

Der Kopf der Bande wurde zu 13 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 200.000 Euro verurteilt. Ein Vermögen von 5,5 Millionen Euro wurde eingezogen. Der Mann stammt aus dem Antwerpener Vorort Merksem und wohnt jetzt in Dubai. Zwei Komplizen, Brüder aus Deurne (Antwerpen), die sich ebenfalls nicht mehr in Belgien aufhalten, erhielten 11 bzw. 12 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 200.000 Euro. Ihnen wurden 6 Millionen Euro und 6,2 Millionen Euro an Vermögenswerten entzogen. Das Gericht ordnete die sofortige Verhaftung der 3 sowie von 2 weiteren Angeklagten an.

Zu ihren Kunden gehörten niederländische und albanische Banden. Der Anführer einer albanischen Bande wurde zu 12 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 200.000 Euro verurteilt. 2,8 Millionen Euro seines Vermögens wurden beschlagnahmt.