Belgien gewährt der Ukraine zusätzliche Militärhilfe in Höhe von 93,8 Millionen

Belgiens Bundesregierung schickt Militärhilfe im Wert von 93,8 Millionen Euro in die Ukraine. Dies gab sie auf einer Pressekonferenz bekannt. Nach Angaben von Premierminister Alexander De Croo handelt es sich dabei um das bisher größte Militärhilfepaket für die Ukraine, das zu den 146 Millionen hinzukommt, die seit Beginn des Krieges bereits bereitgestellt wurden. Hinzu kommt ein ziviles Hilfspaket in Höhe von 86 Mio. Euro, davon 69 Mio. für humanitäre Hilfe und 10,6 Mio. für den Wiederaufbau in dem vom Krieg verwüsteten Land.