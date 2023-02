Belgien will ausrangierte Panzer für die Ukraine zurückkaufen, scheitert aber am hohen Preis

In den letzten Tagen haben die NATO-Verbündeten umfangreiche Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt: Von deutschen und amerikanischen Panzern über französische Panzerfahrzeuge bis hin zu niederländischen Flugabwehrraketen.

Ein Land, das in dieser langen Reihe von Ländern nicht vertreten war, war Belgien. Schließlich hat unser Land der Ukraine in Sachen Panzer wenig zu bieten. "Wir können nicht mehr geben, als wir haben", sagt Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS) dazu. "Als ich Minister wurde, waren unsere Vorräte so gut wie erschöpft. Wir haben zum Beispiel keine Panzer mehr, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen können."

Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte unser Land wohl noch eigene Panzer. In den 1990er und 2000er Jahren wurden die aber weggespart. Die letzten Panzer wurden 2014 veräußert. Tatsächlich hat ein Großteil dieser Fahrezuge unser Land aber nie verlassen. In einem diskreten Lagerhaus in er wallonischen Stadt Tournai zum Beispiel befinden sich Hunderte von Militärfahrzeugen, darunter Dutzende von Leopard-1-Panzern, die der Waffenhändler Freddy Versluys von der belgischen Armee aufgekauft hat.