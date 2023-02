Das Genter Museum für Schöne Künste holt den alten Meister Theodoor Rombouts aus der Vergessenheit zum Vorschein

Theodoor Rombouts malte in seinem kurzen Leben (1597-1637) Bilder, die aus dem Leben gegriffen zu sein scheinen. In seinen Werken tauchen Kartenspieler und Musikanten ebenso auf, wie Zahnzieher oder Heilige, mystische und mythologische Figuren, Heilige und Raucher. Zu Lebzeigen war Rombouts sehr erfolgreich, wie MSK-Kuratorin Frederica Van Dam gegenüber VRT NWS erzählt: „Rombouts war in seiner Zeit sehr respektiert. Er hatte Erfolg und konnte seine Werke gut verkaufen. Doch er hatte das Pech, dass er berühmtere Zeitgenossen, wie Rubens oder Van Dyck hatte. Nach seinem Tode wurde seine Kunst schnell als Rubens-Stil abgetan, doch Rombouts war von dem italienischen Maler Caravaggio beeinflusst. Und dessen Kunst erfuhr erst im 19. Jahrhundert eine Anerkennung.“

