Drei MIAs für Stromae und Pommelien Thijs, Angèle geht trotz 7 Nominierungen leer aus

Pommelien Thijs (21) gewinnt zum ersten Mal bei den MIAs, nicht zufällig nach dem Spitzenjahr 2022 für sie, mit einer Nominierung für den Radio 2 Sommerhit und viel Airplay im Radio. Mit drei Preisen ist sie zusammen mit Stromae die große Gewinnerin des Abends.

Thijs gewinnt in den Kategorien Durchbruch, Solofrau und Hit des Jahres 2022 mit ihrem Song "Ongewoon". Darin gibt sie offen zu, dass sie sich sowohl in Jungen als auch in Mädchen verliebt.

Stromae erhält die MIAs für den besten Autor/Komponist, Live Act und Musikvideo für den Song "L'enfer". Bemerkenswerter Unterschied: Thijs erhält ihre Auszeichnungen in den offenen Kategorien, in denen die breite Öffentlichkeit ihre Stimme abgeben kann, Stromae schafft es nur in den so genannten Branchenkategorien, in denen die Musikindustrie und die Fachpresse das Sagen haben.