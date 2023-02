Idee des Brüsseler Nachtrates: Nightclub Fuse unter Denkmalschutz stellen

Dazu gehören z.B. städtebauliche Vorschriften und Zulassungen speziell für Clubs und auch für andere Gastronomie-Unternehmen. Neben dem Passus „kommerzielle Aktivität“ sollte auch der Begriff „kulturelle Einrichtung“ zur Anwendung kommen. Dies impliziert auch, dass im Falle des Fuse der kulturelle Wert des Clubs unterstrichen werden soll.

Immaterielles Kulturerbe? Beispiel Berlin

Ob damit die individuelle Klage des Nachbarn des Fuse (dieser hatte das Gebäude mit Café direkt neben dem Club erworben und klagte jetzt auf Schließung des Fuse wegen Lärmbelästigung. Der Mann ging nicht auf den Vorschlag des Clubs ein, dass dieser das Gebäude kauft) für nichtig erklärt werden kann, sei dahingestellt. Doch, so der Nachtrat, „wenn der Club zum Brüsseler Patrimonium gehört, ist es möglich, auch Ausnahmen bei verschiedenen juristischen Fakten zu machen.“ Man will das Fuse in dieser Hinsicht zum Pilotprojekt machen.

Die Idee des Brüsseler Nachtrates kommt aus Berlin. Auf Drängen des dortigen Organisation „Rave the Planet“ hat die UNESCO die Berliner Technoszene auf die Liste des immateriellen Kulturerbes gesetzt und diese damit geschützt. Dies stelle sowohl die Clubs und Bühnen, als auch deren Personal unter Schutz auch vor drohenden Schließungen.