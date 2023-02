Iranischer Asylbewerber, der schon zweimal in die Türkei abgeschoben werden sollte, darf nun doch bleiben

Einer der drei Iraner, die in dem Abschiebegefängnis in Steenokkerzeel untergebracht sind, ist heute Morgen zum Flughafen Zaventem gebracht worden, um in die Türkei abgeschoben zu werden. Ein Informant sagte der Nachrichtenagentur Belga. "Ali wurde Berichten zufolge von vier bis fünf Polizisten geweckt, die ihn gewaltsam in einem Auto zum Flughafen Zaventem brachten. Berichten zufolge geriet er in Panik, weil er um sein Leben fürchtete", so die Quelle.

Die Asylanträge der drei Männer wurden abgelehnt, so dass sie nicht länger in unserem Land bleiben können. Auch die beiden anderen Iraner sollten später das Land verlassen müssen. Doch dazu wird es nun (vorerst) nicht kommen. "Ein Richter hat ihm erlaubt, das Flugzeug zu verlassen", sagte sein Anwalt. Der Iraner wurde in das Abschiebegefängnis zurückgebracht und soll dort einen neuen Asylantrag stellen. Sein erster Antrag wurde abgelehnt.

Am vergangenen Montag hatte die Einwanderungsbehörde bereits einmal versucht, alle drei Männer abzuschieben. Sie wurden dann zum Flughafen gebracht, weigerten sich aber, das Flugzeug zu besteigen. Mehrere Demonstranten protestierten in der Abflughalle des Flughafens. Ihnen zufolge droht den Männern in ihrem Herkunftsland die Todesstrafe. Nach dem gescheiterten Versuch wurden die Männer in die Abschiebehaftanstalt zurückgebracht. Es wurde dort auch für ihre Freilassung demonstriert.