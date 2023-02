Mann schuldig befunden, 2017 einen Terroranschlag in Manhattan verübt zu haben, bei dem eine westflämische Mutter getötet wurde

Unter den Opfern war auch die 31-jährige Flamin Ann-Laure Decadt. Sie lebte in Staden, Westflandern, und hatte zwei Kinder im Alter von 3 Jahren und 3 Monaten. Sie war mit ihrer Mutter und zwei Schwestern zu einem Urlaub nach New York gereist. Drei weitere Belgier, ein Mann, eine Frau und ihr Sohn, wurden bei dem Anschlag ebenfalls verletzt.

Sayfullo Saipov gestand, er habe den Anschlag im Auftrag der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) verübt. Das Gericht sprach ihn in allen 28 Anklagepunkten, die gegen ihn erhoben wurden, schuldig. Seine Verurteilung wegen Mordes in einem terroristischen Kontext bedeutet, dass ihm die Todesstrafe droht. Der Prozess war der erste vor einem Bundesgericht unter der Präsidentschaft von Joe Biden, bei dem dem Angeklagten die Todesstrafe drohte.

Die Geschworenen werden am 6. Februar mit den Beratungen über das Strafmaß beginnen. Das Todesurteil kann nur dann gefällt werden, wenn die 12 Geschworenen es einstimmig fällen.

Obwohl die Todesstrafe im Bundesstaat New York abgeschafft wurde, kann sie in einem Bundesgerichtsverfahren verhängt werden. Sollte Sayfullo Saipov zum Tode verurteilt werden, wäre dies das erste Mal seit Jahrzehnten, dass jemand im Bundesstaat New York die Todesstrafe erhält.